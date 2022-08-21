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林子偉獨聯敲3長打 林家正升3A陳聖平上高階1A

2022/8/21 11:27
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）台灣好手林子偉在美國獨立聯盟長島鴨隊出賽、維持手感，今天單場3安都是二壘打、貢獻3打點；美國職棒小聯盟異動，響尾蛇隊捕手林家正升上3A、野手陳聖平升上高階1A。

林子偉續留美國等待機會、加盟獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks），今天與約克革命隊（York Revolution）交手，林子偉先發打2棒、守游擊。

林子偉1局敲出三壘方向飛球出局，2局球隊追到2比2平手時，林子偉適時二壘打、送回球隊超前分，4局再敲出二壘打，5局敲出個人單場第3支二壘打，一棒2分幫助球隊取得7比4領先，7局敲出捕手前方滾地球出局。

林子偉今天總計5打數敲出3支二壘打，貢獻3分打點、有1得分，打擊手感火燙，幫助球隊以8比5拿下勝利。

美國職棒小聯盟異動，亞利桑那響尾蛇隊捕手林家正從高階1A升至3A、內野手陳聖平從1A升至高階1A，都是旅美生涯最高層級。

林家正本季曾在2A出賽4場，大部分時間在高階1A，目前為止合計本季41場出賽，總計137打數敲出25支安打，貢獻15分打點，打擊率1成82。

陳聖平本季在1A總計79場出賽，共298打數敲出66支安打，包括3發全壘打，貢獻35分打點，打擊率2成21。（編輯：屈享平）1110821

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