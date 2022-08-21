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羽球世錦賽22日開打 周天成首日領銜出擊

2022/8/21 17:42
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）2022年世界羽球錦標賽將在明天開打，台灣一姐戴資穎首輪輪空，明天首日將有4組台將登場，將由羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維領銜出擊。

2022年世界羽球錦標賽明天起至28日在日本東京舉行，戴資穎在台北羽球公開賽之後，將再度在國際賽亮相，而在世錦賽過後，預計將在8月30日重返球后寶座。

世錦賽首日將有4組台將接力上陣，世界排名第4的台灣羽球一哥周天成男單首輪出戰排名第20的印度選手普拉尼斯（B. Sai Praneeth），過去4度交手，周天成取得4戰全勝的優勢。

「羽球王子」王子維男單首輪將對決越南選手阮進明，生涯前2次碰頭，兩人各拿1勝，最近一次交手已是2018年亞運，由王子維取勝。

台灣女雙組合張淨惠與楊景惇、混雙組合李哲輝與許雅晴首戰都將遭遇到印尼組合，前者將出戰拉馬丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）與蘇吉阿托（Ribka Sugiarto），後者則將與庫沙爾揚托（Rehan Naufal Kusharjanto）與庫蘇馬瓦蒂（Lisa Ayu Kusumawati）爭奪晉級門票。

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此外，受到球迷關注的台灣羽球一姐戴資穎、東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，由於首輪皆輪空，因此明天不會亮相。

戴資穎去年世錦賽不敵日本名將山口茜，拿下銀牌，收下生涯首面世錦賽獎牌；而今年世錦賽開打前，印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）、日本名將奧原希望等好手相繼因傷退賽，預計戴資穎4強賽有機會遇到中國名將陳雨菲，決賽可能與山口茜狹路相逢。（編輯：張芷瑄）1110821

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