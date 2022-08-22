潘武雄願意讓出55號背號 笑稱穿9號要八字夠重

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職統一獅隊野手潘武雄將引退，今天被問起轉換身分為教練後，是否繼續穿55號背號。他說，有人要就會讓出來；他不忘提起職棒首年穿的9號，開玩笑說「9號要八字夠重才能穿」。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊41歲野手潘武雄將於10月1日舉辦引退賽，生涯17年只有第一年是穿9號背號，其餘時間都穿著大家熟悉的55號球衣。

潘武雄今年開始球員兼任助理打擊教練，卸下球員身分後專職教練，被問起55號是否會隨著球員生涯退下，潘武雄表示：「有人想要就會讓出來。」媒體追問應該沒有學弟敢要求，他回說：「怎麼會？55號不會很重，9號比較重。」

潘武雄開玩笑說，職棒首年穿9號斷了4根骨頭，後來周廣勝也穿過，膝蓋也不太舒服。但他接著說：「相信八字夠重的話，就可以穿著9號打出一片天。」

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潘武雄今年開始兼任助理打擊教練，他表示，當教練比球員難很多，球員顧好自己就好，教練需要顧及每名球員，除了協助技術調整，還要協助球員心理層面，彼此溝通、困難度很高，但也蠻有趣的。

潘武雄表示，今年是第一年有教練的身分，也持續跟陳連宏學習怎麼協助球員調整，打擊雖然是很困難的事情，但要看得簡單一點，把困難的事情當簡單的事情做，反而可以隨心所欲。（編輯：管中維）1110822