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王子維直落二橫掃越南選手 羽球世錦賽首輪過關

2022/8/22 17:28（8/22 18:08 更新）
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台灣「羽球王子」王子維（圖）22日在世界羽球錦標賽男單首輪僅花28分鐘，以21比8、21比6直落二淘汰越南選手阮進明，挺進32強。（中央社檔案照片）
台灣「羽球王子」王子維（圖）22日在世界羽球錦標賽男單首輪僅花28分鐘，以21比8、21比6直落二淘汰越南選手阮進明，挺進32強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣「羽球王子」王子維今天在世界羽球錦標賽男單首輪僅花28分鐘，以21比8、21比6直落二淘汰越南選手阮進明，挺進32強，下一戰將與中國選手陸光祖交手。

2022年世界羽球錦標賽在日本東京舉行，首日有4組台將接力登場，混雙組合李哲輝與許雅晴稍早直落二吞敗，而台灣羽球一哥周天成與印度選手普拉尼斯（B. Sai Praneeth）激戰3局，周天成以2比1勝出、挺進32強。

世界排名第16的王子維過去3次參加世錦賽，最佳成績為32強，今天男單首輪迎戰排名第91名的越南選手阮進明，生涯前2次碰頭，王子維拿下1勝1敗，但前一次交手，已是2018年亞運。

王子維今天開局就迅速掌控比賽節奏，以6比0領先，且未遭遇對手太多抵抗，以21比8先下一城；次局同樣是一路領先，並迅速拉開差距，以21比6迎接比賽勝利。

王子維下一戰對手為排名第24名的中國選手陸光祖，包括今年馬來西亞公開賽在內，生涯2度碰頭，王子維都敗下陣來。

另一組台灣女雙組合張淨惠與楊景惇稍後將登場，將迎戰印尼組合拉馬丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）與蘇吉阿托（Ribka Sugiarto），爭取前進32強的機會。（編輯：戴光育）1110822

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