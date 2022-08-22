台維斯盃台灣隊主場迎戰香港 開放球迷進場

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣男網代表隊今年9月台維斯盃世界2級賽事，將在主場台北市網球中心迎戰香港隊，中華民國網球協會今天宣布，賽事將開放球迷進場，為台灣隊加油。

2022年台維斯盃（Davis Cup）國際男子網球團體錦標賽，台灣網球代表隊先前在3月的世界二級升降賽，以4比0擊敗瓜地馬拉，成功完成保級任務。

中華民國網球協會今天發布新聞稿表示，台灣隊9月17至18日將由總教練張孝雍領軍，在主場台北市網球中心迎戰香港代表隊，香港隊預計派出王康傑、黃澤林、黃俊鏗、陳珏汛和迪安應戰。

台灣隊此役精銳盡出，包括吳東霖、莊吉生、許育修、楊宗樺和何承叡等人攜手捍衛主場，若能拿下勝利，將獲得角逐世界一級的資格。

其中，吳東霖目前單打世界排名第183名，他剛在今年4月收穫生涯首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽單打冠軍；而莊吉生和楊宗樺曾多次披上國家隊戰袍，將運用個人豐富的大賽經驗，帶領團隊朝勝利邁進。

網協表示，台北市網球中心將作為這次賽事舉辦場地，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台灣隊與香港隊和國際網球總會（ITF）所有執法官員須依據申請專案特殊防疫免隔離辦法參賽，比賽期間相關人員須居住於隔離飯店與安全管制區內。

在不影響防疫安全管制區考量下，網協指出，2樓看台及未管制空間將開放球迷到場，為台灣隊加油。（編輯：方沛清）1110822