LLB次青少棒賽台中中山國中奪冠 球隊載譽歸國

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（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）台中市中山國中代表亞太區參加第40屆LLB世界次青少棒錦標賽拿下冠軍，這是過去11屆以來台灣第8度奪冠，球隊今晚載譽歸國，立委張廖萬堅及台中市政府等也特別接機。

台中市中山國中的球員及教練們搭乘聯合航空公司UA-871班機，於晚間6時19分抵達桃園國際機場，台中市棒球委員會榮譽主委、立法委員張廖萬堅也特別前往接機。

張廖萬堅表示，中山國中棒球隊是強隊，常常拿到國家級比賽代表權，台灣在歷年比賽中曾8次奪冠，中山國中棒球隊就拿下其中3次，今天以台中市棒委會榮譽主委身分接機，台中市的棒球界都非常興奮，也對他們奪冠與有榮焉，是台灣之光也是台中之光。

中山國中棒球隊總教練藍文權表示，隊員這次表現非常好，感謝體育署、台中市政府、台中棒委會及學校的支持，讓球隊無後顧之憂，除了平常嚴格訓練，師生也有很好的態度並專注在比賽上，讓隊員們正常發揮，相信也是拿下冠軍的最大關鍵。

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中山國中校長翁麗鳳表示，台灣已經8次拿下冠軍，台中市中山國中除了在2014及2015年時奪冠，2022年可以第3次拿到冠軍，感謝大家的鼓勵。

LLB次青少棒賽1981年設立，台灣2010年首度參賽便奪冠，2013年至2018年達成6連霸。過去2年，這項賽事受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而取消。第40屆LLB世界次青少棒錦標賽於美國時間8月14日至21日在在美國密西根州泰勒（Taylor）開打。（編輯：方沛清）1110824