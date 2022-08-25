陳晨威完成百盜又開轟 桃猿擊敗兄弟

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊外野手陳晨威今天單場3安打，包括1轟，還完成生涯百盜，桃猿靠6局上5分大局奠定勝基，在台中洲際棒球場以6比2擊敗中信兄弟隊，終止3連敗。

派洋投霸林爵（Ryan Bollinger）先發尋求止敗的桃猿前3局都有攻占壘包，但關鍵時刻都因雙殺打而中斷攻勢，5局上陳晨威、 林立接連敲安，再度發動攻勢，陳晨威隨後盜上三壘，完成生涯百盜，之後也跑回球隊第1分。

兄弟5局下反擊，靠洋砲福來喜（Francisco Pena）和林書逸安打，先扳平比分，隨後再因對手失誤，以2比1反超。

6局上桃猿廖健富選到保送，開啟球隊5局大局，包括陳晨威3分砲，以6比2要回領先，最終就以4分差勝出。

霸林爵投6局被敲5安，失2分，僅1分責失分，送出2次保送、4次三振，拿下本季第7勝。

陳晨威4打數3安打，包括1發全壘打，包辦3分打點，且完成生涯百盜里程碑，為聯盟史上第27人，出賽354場達成紀錄，也是史上第7快。（編輯：李明宗）1110825