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桃猿新洋投必贏多抵台 球的位移打者不好掌握

2022/8/28 16:21
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（中央社記者謝靜雯桃園28日電）中職樂天桃猿隊洋投必贏多抵台、目前居家檢疫，總教練曾豪駒評價，雖不屬於三振型投手，但球的位移打者不好掌握，出關後會先分流訓練，預計9月第2週下二軍出賽。

中華職棒樂天桃猿隊新洋投必贏多（Ricardo Pinto）昨天抵台，必贏多曾在2017年、2019年球季上過美國職棒大聯盟，當時效力球隊分別為費城人隊及坦帕灣光芒隊，對於亞洲職棒並不陌生，曾在2020年球季效力於韓職SK飛龍（現名SSG登陸者）擔任先發投手。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，居家檢疫出關後，必贏多會先與球隊分流練習，球隊一軍9月7日會到花蓮打例行賽，必贏多那個時間點會下二軍出賽。

曾豪駒表示，必贏多來之前沒有特別跟他聯繫，但球探有回報狀況，必贏多持續維持出賽，也有看過必贏多的出賽影片，他雖然不是高三振型的投手，但球速不錯，球的位移讓打者不好掌握，球探評估下來，這投手是球隊需要的戰力。

必贏多之前是先發出賽角色，近年也有投中繼後援，但長中繼角色轉回先發不難調整，需要約1至2週左右，等他準備好先發調整就會拉上一軍。

桃猿隊目前陣中洋投還有霸林爵、狂威和豪勁，曾豪駒表示，9月19日外籍球員註冊大限對球隊來說相對影響不大。（編輯：陳仁華）1110828

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