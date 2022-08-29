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台灣女排擊敗菲律賓 奪亞洲盃第5名

2022/8/29 21:53
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）儘管亞洲盃排球錦標賽無緣4強，台灣女排今天與菲律賓爭奪第5名，最終以28比26、25比21、25比21勝出，以第5名作收。

亞洲盃女子排球賽在菲律賓舉行，台灣女排預賽戰績2勝2敗，8強賽不敵越南，落入排名賽後，首戰3比0戰勝伊朗，今天出戰地主菲律賓，展開第5名之爭。

台灣隊首局以28比26先下一城，次局儘管上演拉鋸戰，仍頂住壓力，以25比21取得聽牌優勢，第3局再以25比21收下勝利，拿下第5名。

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雖然未能完成進入4強的目標，教練黑葛原浩二透過新聞稿表示：「台灣女排雖2年沒有參加國際賽，但選手的發球、組織進攻、攔網等都沒有輸其他隊伍，也非常信任選手抉擇，整體來說台灣隊的基本功還是準備地很好，但因為其他國家都在持續在進步。」

今天比賽也是舉球員謝苡縥的國際賽告別作，教練團賽後也送上花束，謝苡縥說：「這次比賽心境上意外很輕鬆，非常享受團隊得分時的呼喚跟擁抱，也相信學妹們的實力跟潛力，十分肯定台灣女排將會是更強的亞洲勁旅。」（編輯：方沛清）1110829

黑葛原浩二
亞洲盃女排台灣隊逆轉奪首勝 菲律賓台商到場加油
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