麟洋配淘汰楊肉盧 日本羽球公開賽晉級第2輪

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（中央社記者龍柏安台北30日電）東京奧運羽球男雙金牌組合、「麟洋配」王齊麟、李洋，今天在日本羽球公開賽首輪，以21比12、28比26擊敗自家的「楊肉盧」盧敬堯、楊博涵，順利挺進第2輪。

在日本大阪舉行的日本羽球公開賽，是世界羽球巡迴賽750系列，緊接著世界羽球錦標賽後登場。

「麟洋配」上週在羽球世錦賽16強不敵韓國組合催率圭與徐承宰，未能打進8強追平兩人合拍後最佳戰績，本週轉戰日本公開賽，兩人名列大會第4種子重新出發，首役則遭遇自家的「楊肉盧」組合盧敬堯與楊博涵。

王齊麟、李洋過去和「楊肉盧」組合在國際賽交手4次，「麟洋配」4戰全勝、未曾吞過敗績，今天兩組人馬再次交鋒，奧運金牌組合首局在6比7落後下，靠著一波9比1攻勢後來居上，並一口氣拉開差距，並以21比12輕鬆拿下。

次局戰況高潮迭起，「麟洋配」自比賽局中起一路領先，並以20比18率先取得「聽牌」優勢，沒想到「楊肉盧」韌性十足，不僅化解2個賽末點，還連拿3分逆勢超前。

力拚續命的「楊肉盧」，接下來6度握有「局點」機會，無奈就是沒能順利拿下，「麟洋配」最後在25比26落後下，再次連拿3分扭轉戰局，以28比26艱辛淘汰對手，取得對戰5連勝，並順利摘下晉級門票。

至於女單方面，台灣二姐、「交大學霸」許玟琪今天在首輪，以18比21、21比23不敵世界排名11的中國女將王祉怡，未能闖過頭關。（編輯：陳政偉）1110830