籃球3X3.EXE聯盟賽 9/3基隆開打4國92隊捉對廝殺

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）國際籃球總會（FIBA）認證的3X3.EXE聯盟賽，將於9月3日在基隆市正濱國中體育館熱情登場，計有4國92隊參賽，基隆市長林右昌歡迎民眾到場，為選手加油。

林右昌今天在記者會表示，3對3籃球賽是奧運新增的正式項目，3X3.EXE聯盟賽前2年都有在基隆舉辦，將3對3國際籃球賽事與基隆特色景點結合，得到極大迴響，帶動運動風氣。

林右昌指出，今年3X3.EXE國際聯盟賽由日本、泰國、紐西蘭及台灣等4個國家共92隊組成，台灣有北區男子組6隊、南區男子組7隊，加上女子組8隊，連續3年在基隆舉辦，讓民眾能近距離參與國際賽事，相當難得。

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身兼基隆市籃球委員會主委的民進黨立委蔡適應出席記者會表示，未來的奧運3對3比賽將會蓬勃發展，他也會幫助基隆的籃球發展，讓更多賽事能在基隆舉辦。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，基隆是國際海港城市，在正濱漁港周邊舉辦國際籃球賽事，相當特別。參與比賽的選手、加油團及旅客能夠在熱門景區參與體育盛事的同時，除可感受城市蛻變的風貌外，也可走訪基隆各旅遊景點。（編輯：戴光育）1110830