白馭珀輕取譚蓮妮 日本公開賽開紅盤

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（中央社記者龍柏安台北30日電）連續2局，局中白馭珀都拉出6比0攻勢，靠著兩波強攻，讓她在日本羽球公開賽女單首輪，以21比14、21比10輕取世界排名36的比利時女將譚蓮妮，順利開出紅盤。

總獎金75萬美元（約新台幣2283萬元）的日本羽球公開賽，屬世界羽球巡迴賽次頂級的超級750系列，緊接著世界羽球公開賽後登場，不過本週比賽地點，從東京拉到了大阪進行。

世界排名38的白馭珀，原是台灣第2號女單，不過「交大學霸」許玟琪在台北羽球公開賽闖進4強，排名也一舉超越白馭珀，成為新科台灣二姐。

譚蓮妮今年曾在歐洲羽球錦標賽打進8強，寫下她本季最佳戰績，沒想到接下來她突然陷入低潮，包括今天在內，是她本季連續第6度在首輪落馬。

白馭珀生涯從未和譚蓮妮交手，今天兩人首度交鋒，白馭珀在首局9比10落後下，靠著一波6比0攻勢逆轉戰局，並拉開領先優勢，接下來她在一路領先下先以21比14拿下。

次局戰況相仿，白馭珀在開賽5比5打平後，又是利用一波6比0攻勢拉開差距，回頭譚蓮妮奮力追回2分，但白馭珀得理不饒人，再用一波7比2強攻海放對手，提前奠定勝基，最終以21比10拿下勝利。

白馭珀明天的對手，是世界排名23的印尼女將格蕾戈麗亞（Gregoria Mariska Tunjung），過去交手2次，兩人勝負各半。（編輯：張芷瑄）1110830