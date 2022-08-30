王勝偉達成生涯1300安里程碑 史上第11人

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職富邦悍將隊今天與中信兄弟交手，悍將隊野手王勝偉3局從兄弟先發投手陳柏豪手中敲出安打、達成中職生涯1300安里程碑、為史上第11人。

38歲野手王勝偉前2個球季在中信兄弟沒有太多的出賽機會，今年改披富邦悍將隊戰袍，成為球隊倚重的戰力，今天賽前本季69場出賽，總計敲出72支安打，包括2發全壘打，打擊率3成17，表現很有水準，賽前在打擊排行榜上排名第4。

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悍將隊今天在台中洲際棒球場與兄弟隊交手，王勝偉先發打1棒、守游擊，賽前中職生涯累積1299支安打，今天1局敲出游擊方向滾地球出局，3局敲出左外野方向安打、達成生涯1300安里程碑。

王勝偉成為繼黃忠義（2005年）、張泰山（2008年）、彭政閔（2013年）、高國慶（2015年）、林智勝（2016年）、張建銘（2016年）、周思齊（2017年）、林益全（2017年）、張正偉（2019年）、林泓育（2020年）後，史上第11人。（編輯：張芷瑄）1110830