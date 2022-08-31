更多編輯台推薦新聞：
科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索
科技

科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

美網曾爆冷奪冠成名 拉杜卡努首輪出局衛冕失利

2022/8/31 12:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約30日綜合外電報導）2021年從會外賽打起，爆冷在大滿貫美網封后的英國女將拉杜卡努，今天在她一戰成名的美網，遭法國老將柯爾妮以直落二拍落，草草於首輪出局衛冕失利。

這次美國網球公開賽女子單打第11種子拉杜卡努（Emma Raducanu），今天被表現出色的柯爾妮（Alize Cornet）以6比3、6比3擊敗，在首輪打完後慘遭淘汰，成為史上第3個在美網尋求衛冕，卻以「一輪遊」早早出局的球員。

目前世界排名40名的32歲老將柯爾妮，用她豐富的經驗戰勝19歲的拉杜卡努，上個月她也在溫布頓網球錦標賽擊敗世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

拉杜卡努去年從會外賽一路打起，如童話故事般奪下美網冠軍，締造了歷史，也讓她成為觀眾的寵兒。

那次奪冠，讓拉杜卡努成為首位從會外賽打起，最後成功拿下大滿貫冠軍的球員。

但在那之後，拉杜卡努一直努力讓自己恢復到去年拿下美網女單冠軍的狀態。但今年前3場大滿貫賽事，她最多只打到第2輪。

拉杜卡努今天輸球，成為2005年的俄羅斯網球女將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）、2017年的德國球星柯貝（Angelique Kerber）後，第3位在美網衛冕冠軍卻首輪出局的球員。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110831

拉杜卡努
小威生涯近尾聲 辛辛那提不敵拉杜卡努首輪出局
柯爾妮
斯威雅蒂溫網出局 終止個人37連勝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族