美網曾爆冷奪冠成名 拉杜卡努首輪出局衛冕失利

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（中央社紐約30日綜合外電報導）2021年從會外賽打起，爆冷在大滿貫美網封后的英國女將拉杜卡努，今天在她一戰成名的美網，遭法國老將柯爾妮以直落二拍落，草草於首輪出局衛冕失利。

這次美國網球公開賽女子單打第11種子拉杜卡努（Emma Raducanu），今天被表現出色的柯爾妮（Alize Cornet）以6比3、6比3擊敗，在首輪打完後慘遭淘汰，成為史上第3個在美網尋求衛冕，卻以「一輪遊」早早出局的球員。

目前世界排名40名的32歲老將柯爾妮，用她豐富的經驗戰勝19歲的拉杜卡努，上個月她也在溫布頓網球錦標賽擊敗世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

拉杜卡努去年從會外賽一路打起，如童話故事般奪下美網冠軍，締造了歷史，也讓她成為觀眾的寵兒。

那次奪冠，讓拉杜卡努成為首位從會外賽打起，最後成功拿下大滿貫冠軍的球員。

但在那之後，拉杜卡努一直努力讓自己恢復到去年拿下美網女單冠軍的狀態。但今年前3場大滿貫賽事，她最多只打到第2輪。

拉杜卡努今天輸球，成為2005年的俄羅斯網球女將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）、2017年的德國球星柯貝（Angelique Kerber）後，第3位在美網衛冕冠軍卻首輪出局的球員。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110831