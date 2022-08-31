龍隊加入交易？ 葉君璋：球員養成階段暫不適合

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中華職棒睽違9年出現球員交易案，味全龍隊總教練葉君璋31日受訪時表示，其實每年都有球隊向龍隊提交易，但龍隊正處於球員養成階段，還不適合。中央社記者黃巧雯攝 111年8月31日

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）樂天桃猿與富邦悍將球員交易，也是中職近9年來首件交易案，味全龍總教練葉君璋今天透露，每年都有球隊向龍隊探詢交易意願，但龍隊正處於球員養成階段，目前還不適合。

中華職棒富邦悍將與樂天桃猿球團達成共識，悍將以投手楊彬及野手楊晉豪，與桃猿交易換來投手王躍霖及野手林澤彬，由於前一次球員交易案要追溯至2013年，消息一出也引發各界討論。

楊晉豪2017年選秀會在首輪被悍將選中，葉君璋當時還是悍將總教練，談到昔日的子弟兵，葉君璋賽前接受媒體聯訪時稱讚，楊晉豪擁有腳程、頭腦靈活，是名滿有天份的選手，只是表現不太穩定。

中職睽違9年再出現球員交易，葉君璋認為，球員交易對整個聯盟是正面的，若效果不錯，相信就會成為另外一個趨勢，他強調，球員交易不僅是球隊有需求，有些選手換個環境，或許可能就有不同領悟。

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葉君璋透露，龍隊重返中職後，每年都有球隊探詢交易意願，但球隊目前沒有這樣的想法；他解釋，因球隊新人較多，還在養成階段，若要換的話也換不完，若未來球隊有需求再換才有意義，「否則只是紅西瓜換黃西瓜，應該也沒有什麼差別」。

不過，在台鋼雄鷹成為中華職棒第6隊後，葉君璋分析，選秀將更難選到想要的球員，不確定性又更高，因此未來球員交易案可能會變得更頻繁。（編輯：張芷瑄）1110831