桃猿8名選秀新人全加盟 宋嘉翔簽約金520萬

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）中華職棒樂天桃猿今天宣布，與季中選秀選進8名新人全數完成簽約，其中首輪指名的的捕手宋嘉翔，簽約金新台幣520萬元，一軍月薪9萬元附帶激勵獎金130萬元。

樂天桃猿今年中職季中選秀一共挑走8名好手，其中首輪指名的穀保家商捕手宋嘉翔和第8輪指名的投手舒治浩，雙雙入選U18世界盃棒球賽台灣代表隊，今天啟程赴美參賽。

樂天桃猿球團發布新聞稿宣布，已與8名新秀完成簽約，都已辦妥入團相關程序，其中與捕手宋嘉翔簽下一紙簽約金520萬元的合約，一軍月薪9萬元，附帶激勵獎金130萬元。

球團表示，第2輪指名的平鎮高中強打陳佳樂擁有不可多得的打擊身手，簽約金410萬元，一軍月薪8萬元附帶130萬元的激勵獎金。

第3輪選進的穀保強力右投劉家翔簽約金310萬元、一軍月薪7.5萬元，並附帶80萬元的激勵獎金的條件加盟。

第4輪指名的左投手邱緯綸表現穩健，以簽約金215萬元、一軍月薪7萬元並附帶90萬元的激勵獎金的條件與球團簽約完成。

第5輪指名的外野左打林耀煌鎮守中外野大關，以簽約金208萬元、一軍月薪8萬元的條件與球團完成簽約。

第6輪指名的內野新星董順傑身手敏捷，以簽約金135萬元、一軍月薪7萬元，激勵獎金60萬元的條件與球團簽約完成。

第7輪指名的投手、外野「二刀流」好手洪敏暘以簽約金80萬元、一軍月薪7萬元，激勵獎金60萬元的條件，與球團達成加盟共識。

球團指出，第8輪指名的台灣隊國手強投舒治浩簽約金內容暫不公布，以一軍月薪8萬元附帶激勵獎金60萬元的條件加入球隊。（編輯：管中維）1110901