麥力德7局好投 兄弟完封統一獅

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）中華職棒中信兄弟洋投麥力德來台後首度先發，今天投7局無失分，僅被敲出2支安打，加上陳子豪2分砲，兄弟隊最終以4比0完封統一獅。

中職統一獅昨天逆轉擊敗中信兄弟，兩隊今天繼續在台中洲際棒球場交手，兄弟派出新洋投麥力德（Michael Mariot）掛帥主投，而獅隊則由老將潘威倫上陣，挑戰個人生涯第148勝。

麥力德來台後首度先發，2局下就獲得隊友火力支援，許基宏率先擊出安打，陳子豪隨後揮出2分打點全壘打，幫助兄弟取得2比0領先。

第7局獅隊換上劉軒荅中繼，2出局後，被兄弟隊岳政華敲安，又保送王威晨，隨後江坤宇、周思齊安打串連，拉開比分，兄弟隊最終就以4比0贏球。

麥力德此役7局無失分，僅被敲出2支零星安打，送出4次三振，沒有保送，僅用81球，拿下首勝，賽後獲選單場MVP。

獅隊今天打線熄火，種下敗因，全場僅揮出3支安打，其中柯育民包辦2安，潘威倫投6局失2分承擔敗投，苦吞跨季客場9連敗。（編輯：張雅淨）1110901