德保拉先發8局飆11K無失分 兄弟擊敗獅隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職中信兄弟隊投手德保拉今天先發8局飆出11次三振、無失分，兄弟隊比賽後半段打線串聯搶分，終場以4比0擊敗統一獅隊，德保拉拿下個人本季第10勝、獲選單場MVP。

中華職棒中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰統一獅隊，兩隊比賽前半段都沒能拿下分數，兄弟5局靠著許基宏、陳子豪接連選到四壞保送，1人出局後福來喜敲出左外野方向安打、送回球隊第1分。

兄弟8局再起攻勢，1人出局後岳政華靠著失誤上壘，王威晨安打推進，靠著暴投跑回第2分，再靠著周思齊適時安打再添1分保險分，兄弟延續攻勢，靠著暴投、許基宏安打，送回球隊第4分。

兄弟先發投手德保拉展現壓制力，總計用99球投8局，被敲出2支安打、飆出11次三振、無失分，拿下個人本季第10勝，也獲選單場最有價值球員（MVP），在洲際球場先發7連勝、平聯盟紀錄，另一名紀錄保持人為兄弟投手鄭凱文在2019年寫下。

今天受到颱風軒嵐諾逼近影響，風雨一陣一陣，德保拉表示，第一次遇到這種狀況先發，過去在國外只遇過龍捲風，但不管天氣狀況怎麼樣，只要球賽可以打就打，做好準備幫助球隊拿下勝利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

德保拉繼續居聯盟三振王，他表示，個人獎項雖然重要，但今年更在乎身體狀況，保持整年身體強壯，才可以幫助球隊拿下每一場比賽，也感謝球迷進場替球隊加油，「我們會不斷進步、一直贏球，回饋球迷，也希望球迷繼續進場支持。」

獅隊先發投手克維斯今天先發表現不差，總計用99球投7局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、3次保送，失掉1分責失分，也是優質先發、吞下個人本季第2敗。（編輯：陳政偉）1110902