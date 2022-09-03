羅力引退商品夯 開賣首日銷售額破300萬元
2022/9/3 14:14（9/3 14:21 更新）
中職富邦悍將隊洋投羅力將引退，引退系列商品2日開賣，吸引將近500名球迷到場搶購，加上momo悍將官方商城，首日銷售額合計破新台幣300萬元。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月3日
（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職富邦悍將隊洋投羅力將引退，引退賽因為雨勢延至5日，但引退系列商品昨天開賣，吸引將近500名球迷到場搶購，加上momo悍將官方商城，首日銷售額合計破新台幣300萬元。
中華職棒富邦悍將隊洋投羅力原訂2日在主場新莊棒球場引退賽，賽後舉行引退儀式，但因為颱風軒嵐諾逼近、雨勢不斷，引退賽及引退儀式延至5日舉行。
悍將今天發布新聞稿，羅力引退系列商品2日開賣，包括紀念TEE、紀念毛巾、紀念球及紀念棒球帽、老帽等品項，還有限量販售、售價新台幣1萬39元的「羅力實戰親簽百勝球」。
昨天雖然延賽又下著大雨，仍吸引將近500名球迷到新莊棒球場悍將商品旗艦店排隊購買商品，最早有球迷上午9時就到球場排隊，鎖定「羅力實戰親簽百勝球」，這款限量商品開店15分鐘即完售。
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此外，現場販售的限量紀念全封棒球帽開賣即秒殺，在momo悍將官方商城加開預售的百勝紀念手套也已經完售，限量139個名額的簽名會資格在首日就額滿，簽名會預計4日賽前舉辦，羅力商品開賣首日，悍將商品旗艦店加上momo悍將官方商城，合計銷售額破300萬元。
今日賽事因颱風影響宣布延賽，新莊球場商品旗艦店將暫停對外營業，4日若比賽正常開打，將正式開賣羅力「親筆簽名照片+引退賽Order單裱框組」限量39組、售價5239元，現貨商品引退紀念TEE兩款、紀念球、毛巾、黑色老帽仍還可現場購買，歡迎球迷朋友至現場搶購，一起留下與羅力球員生涯最後的回憶。（編輯：張芷瑄）1110903
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