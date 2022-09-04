鄭宗哲1安2打點2盜 本季累積31次盜壘成功

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）旅美海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲今天先發出賽，敲1安貢獻2分打點，單場2盜，本季已跑出31次盜壘成功；野手林子偉在獨立聯盟出賽，3打數吞下2次三振，沒有敲出安打。

美國職棒小聯盟1A匹茲堡海盜隊與明尼蘇達雙城隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊。

鄭宗哲1局選到四壞保送上壘、盜上二壘，但隊友沒能延續攻勢，3局壘上有人時敲出雙殺打，5局球隊0比6落後、得點圈有人時，敲出中外野方向二壘打，一棒送回2分，盜上三壘、單場2次盜壘成功，展現腳程優勢。

鄭宗哲7局敲出一壘方向滾地球出局，9局敲出左外野方向飛球出局；總計4打數敲出1支安打，貢獻2分打點，選到1次四壞保送，跑出2次盜壘成功，本季盜壘數累積達31次。海盜隊終場以3比6吞敗。

效力於美國獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）台灣好手林子偉，今天先發出賽，對史坦頓島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks），先發打9棒、守二壘。

林子偉2局敲出內野飛球被接殺，4局選到保送上壘，5局、7局都吞下三振，今天總計3打數沒有敲出安打，賽後打擊率3成48。球隊終場以7比4拿勝。（編輯：管中維）1110904