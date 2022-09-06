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兄弟新洋投奧特羅預計週末抵台 助總評價：會玩球

2022/9/6 18:01
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職中信兄弟隊8月底簽下新洋投奧特羅，預計週末抵台，9月19日洋將大限將至，總教練林威助坦言時間點有點尷尬，但奧特羅是很會玩球的投手，蠻適合現在球比較不彈的狀況。

中華職棒中信兄弟隊8月底宣布簽下洋投奧特羅（Andy Otero），因為奧特羅人在巴拿馬，簽證需要透過其他國家辦，所以來台時間才會拖比較晚，預計9日、10日會抵台。

林威助表示，來之後還要隔離檢疫、並完成體檢，坦言9月19日洋將大限要到了，這個時間點來有點尷尬，但之前有看過影片和球探回報，奧特羅雖然不是球速很快的投手，但控球不錯。

林威助表示，奧特羅的整體評價中規中矩，在國外出賽防禦率平均，算是會玩球的投手，現在中職的球比較沒有這麼彈，像奧特羅這樣控球好、變化球刁鑽，製造滾地球機會高的投手，應該會蠻適合的。

兄弟另外一名洋投泰樂（Tyler Viza）3日已經開始隨隊，本來預計今天要在二軍出賽，林威助表示，因為天氣影響，暫定改至明天二軍實戰投打練習登板，如果天氣不允許，會改到8日二軍與樂天桃猿隊的比賽登板。（編輯：張芷瑄）1110906

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