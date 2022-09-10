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陳仕朋優質先發 范國宸3安2打點悍將擊敗兄弟

2022/9/10 21:21（9/10 21:46 更新）
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中職中信兄弟隊10日中秋節與富邦悍將隊在台中交手，悍將野手范國宸（左）單場3安貢獻2打點，率隊以3比2擊敗兄弟，賽後也獲選單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月10日
中職中信兄弟隊10日中秋節與富邦悍將隊在台中交手，悍將野手范國宸（左）單場3安貢獻2打點，率隊以3比2擊敗兄弟，賽後也獲選單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月10日
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊今天與富邦悍將隊交手，悍將隊投手陳仕朋6.2局失2分優質先發，范國宸單場3安貢獻2分打點，率隊以3比2擊敗兄弟隊，范國宸連12場敲安、拿下單場MVP。

中職中信兄弟隊今天在主場台中洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，兄弟洋投德保拉因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天由本土投手黃恩賜頂替先發。

黃恩賜開賽稍微有狀況，1局1人出局後被林澤彬敲出二壘打，2人出局後再被范國宸敲出安打先掉1分，黃恩賜2到5局沒有再掉分，6局被范國宸、辛元旭接連敲出安打、再因為隊友守備失誤多掉1分。

兄弟隊今天前3局沒有拿下分數，4局岳政華敲出安打、江坤宇開轟，2分砲幫助球隊一度超前比分，悍將隊6局扳平比數，7局林澤彬跑出內野安打、代跑王正棠盜上二壘，2人出局後范國宸適時安打、送回球隊致勝分。

兄弟隊先發投手黃恩賜今天總計用84球投6局，被敲出7支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉2分責失分、無關勝敗；敗投是中繼投0.1局失掉1分的投手彭識穎。

悍將隊先發投手陳仕朋今天用95球投6.2局，被敲出4支安打，包括1轟，投出2次三振、1次保送，失掉2分責失分，優質先發拿下個人本季第5勝。

悍將野手范國宸近期手感不錯，今天4打數敲出3支安打、貢獻2分打點，近期連12場出賽敲安，今天是勝利打點，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳政偉）1110910

中職富邦悍將隊10日作客台中洲際球場交手中信兄弟隊，悍將投手陳仕朋繳出6.2局失2分優質先發，率隊拿勝，也收下個人本季第5勝。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月10日
中職富邦悍將隊10日作客台中洲際球場交手中信兄弟隊，悍將投手陳仕朋繳出6.2局失2分優質先發，率隊拿勝，也收下個人本季第5勝。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月10日
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