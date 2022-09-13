T1中信特攻網羅新洋將艾德 曾打過立陶宛國家隊

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻今天宣布，與立陶宛國家隊大前鋒艾德完成簽約，將成為球隊今年主打的「歐式」團隊閃電球風的中流砥柱，預計9月底結束隔離後加入訓練。

中信特攻新賽季先是找來塞爾維亞籍莫米爾（Momir Ratkovic）出任助理教練，再簽下立陶宛內線好手艾德（Edgaras Želionis），新賽季將全力打造「歐式團隊」球風，而艾德也是本季首名加盟中信特攻的洋將。

新北中信特攻球團發布新聞稿表示，現年33歲的艾德，身高207公分，主打位置為大前鋒與中鋒，兼具球商、對抗性、投射手感以及團隊意識的全能內線好手，過去曾在2017至2019年間多次接受立陶宛國家隊徵召，並於2019年加入世界盃資格賽國家隊，擁有豐富的歐陸賽季征戰經驗。

艾德除了擁有立陶宛聯賽經驗，也曾效力過法國與烏克蘭等聯賽，生涯總平均得分9.3分，球團指出，艾德球風以空手走位為主，搭配良好的傳球視野與投射手感，讓他在團隊裡能裡能外成為進攻核心，也能夠讓後衛群戰力豐富的中信特攻更全面的發揮。

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談到生涯首次到東亞地區打球，艾德說：「很期待能與中信特攻年輕隊友們的搭配，全力打造歐式閃電團隊球風」。

中信特攻總教練李逸驊也對艾德賦予期待，希望艾德能成為年輕本土球員的啟動核心，與團隊搭配融入體系整合最強化，他說：「艾德在護框、籃板能力以及空手擋人的配合都做得很紮實，希望他能補足我們較為薄弱的內線戰力，加上他也有很好的投籃手感，相信對特攻的快速小球打法會是很好的幫助。」（編輯：卞金峰）1110913