麥力德球質沒有特別好 兄弟洋將取捨還未定

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職中信兄弟隊麥力德14日先發出賽吞敗，總教練林威助表示，那是洋將大限前最後一場出賽，看起來球質沒有特別好，新洋投奧特羅今天體檢，洋將取捨不到最後一刻都不確定。

中華職棒中信兄弟隊洋投麥力德近2場先發出賽表現都不算理想，14日對樂天桃猿隊先發，總計投4.2局被敲9支安打，包括1發全壘打，投出4次三振，失掉5分（1分責失分），吞下敗投。

兄弟隊總教練林威助表示，那場比賽就是麥力德在洋將大限（9月19日）前的最後一場出賽，但也沒有把話說死，「如果最後沒有留下來就是他的最後一場，有留下來19日過後就會繼續出賽。」

林威助表示，觀察下來麥力德的球質沒有特別好，有幾球最快球速可以投到146、147公里，平均140公里，前一場出賽守備處理有比較嚴重失誤，後來就出現不穩定狀況，但也不斷提醒投手，投完球後就是野手、要注意守備。

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兄弟隊新洋投奧特羅12日抵台，林威助表示，奧特羅今天會去體檢，還要看體檢的報告，目前陣中洋投德保拉、麥力德、泰樂和奧特羅，加上野手福來喜，「洋將取捨沒有到最後一刻都不會知道。」

林威助也提到，洋投泰樂是否安排18日先發，這幾天會確定，至於先前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的德保拉昨天解除隔離，也有稍微活動一下，今天開始隨隊一軍。（編輯：張芷瑄）1110916