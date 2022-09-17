更多編輯台推薦新聞：
莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台東地震規模6.4 最大震度6強
首頁 / 運動

室外拔河世錦賽 台灣U18代表隊摘下1銀

2022/9/17 21:17（9/17 21:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022室外拔河世界錦標賽持續在荷蘭舉行，台灣U18男子560公斤級拔河代表隊17日在決賽以0比2不敵南非，獲得銀牌。（中華拔協提供）中央社記者龍柏安傳真 111年9月17日
2022室外拔河世界錦標賽持續在荷蘭舉行，台灣U18男子560公斤級拔河代表隊17日在決賽以0比2不敵南非，獲得銀牌。（中華拔協提供）中央社記者龍柏安傳真 111年9月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣U18男子560公斤級拔河代表隊，今天在2022室外拔河世界錦標賽以0比2不敵南非，獲得銀牌，這也是今年世錦賽台灣隊在錦標賽所拿下的第1面獎牌。

2022室外拔河世界錦標賽在荷蘭舉行，前兩天台灣在以「熱身賽」性質的公開賽，共拿下1金、4銀、1銅，且靠著「女力」爆發，在U23女子500公斤級勇奪金牌。

台灣U18男子560公斤級拔河代表隊，在首日公開賽就拿下銀牌，錦標賽共有8支隊伍參賽，台灣隊在預賽首役雖以0比2不敵南非，接下來一路連勝，順利闖進4強。

4強賽台灣隊先以2比0「完封」瑞士，挺進壓軸決賽，對手又是實力強勁的南非，可惜台灣小將沒能報仇雪恨，仍以0比2輸給對手，最後拿下銀牌。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，這次南非堪稱是有備而來，在U18男子560公斤級以全勝之姿封王，加上對方戰術執行徹底，「冠軍賽第1局就拉了快10分鐘，對方明顯不想和我們硬拚。」

卓耀鵬透露，台灣隊在4強與瑞士雖以直落二拿下，不過隊員已有些疲態，因此決賽對方耗到台灣選手力竭，再一鼓作氣鎖定勝局。

至於以美國伯明罕世界運動會5連霸成員為班底的台灣女子540公斤級代表隊，將於明天登場亮相，為以最佳狀態出賽，全隊也臨時放棄參加公開賽，卓耀鵬也期許選手能盡力爭取最好成績。（編輯：陳政偉）1110917

卓耀鵬
室外拔河世錦賽公開賽 台灣首日摘4銀 台灣拔河女將克服萬難 世運會風光完成5連霸[影]
世界錦標賽
籃球名人堂入堂典禮 吉諾布里感性致謝馬刺教頭 小小體操營 林育信盼撒更多種子培育奪牌選手
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族