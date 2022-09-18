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U18世界盃林詔恩調適能力高 與伍祐城聯手封鎖荷蘭

2022/9/18 14:27（9/18 14:41 更新）
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U18世界盃棒球賽台灣隊複賽與荷蘭交手，兩任投手林詔恩、伍祐城（圖）聯手，總計投出10次三振、封鎖荷蘭打線，率隊拿下關鍵勝利。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月18日
U18世界盃棒球賽台灣隊複賽與荷蘭交手，兩任投手林詔恩、伍祐城（圖）聯手，總計投出10次三振、封鎖荷蘭打線，率隊拿下關鍵勝利。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月18日
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）U18世界盃棒球賽台灣隊複賽與荷蘭交手，兩任投手林詔恩、伍祐城聯手，總計投出10次三振、封鎖荷蘭打線率隊拿下關鍵勝利，總教練周宗志稱讚，林詔恩比賽中的調適能力高。

U18世界盃棒球賽台灣隊超級循環賽複賽最後一戰與荷蘭隊交手，林詔恩先發投5局，被敲出2支安打，投出6次三振3次保送、無失分，拿下勝投，伍祐城登板後援投2局，投出4次三振、無失分，台灣隊以3比0拿勝，晉級冠軍戰。

台灣隊總教練周宗志稱讚，兩任投手聯手壓制荷蘭隊打線是搶勝關鍵，也提到林詔恩今天的狀況沒有上一場先發好，但還是有辦法吃完5局，代表他在比賽中的調整能力蠻高的，很高興他能完成教練團交代的投球局數，幫助球隊咬著比分，讓球隊有贏球的機會。

林詔恩表示，對荷蘭這場先發狀況普通，丟了太多無謂的壞球，控球也不太好，很多位置沒有丟到捕手想要的地方，好壞球偏差比較明顯，也讓自己丟得比較辛苦。

伍祐城昨天與韓國隊比賽延長賽後援登板，投1局失掉3分（1分責失分），承擔敗投，連2戰登板，對荷蘭隊則有不錯的壓制力，拿下救援成功。

伍祐城表示，2天登板心態和狀況都差不多，平常心面對，只是昨天運氣比較不好，今天有把該有的表現投出來。（編輯：張芷瑄）1110918

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