香港防疫嚴格 世界龍舟錦標賽移師泰國

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（中央社台北18日電）香港COVID-19疫情未降溫，國際大型體育賽事接連宣布取消，繼渣打香港馬拉松2022之後，2023年世界龍舟錦標賽也將移師泰國舉行。

香港田徑總會16日取消渣打香港馬拉松2022後，中國香港龍舟總會17日在臉書專頁發文表示，國際龍舟聯合會當天召開特別會員大會，會中認為現行訪港旅客檢疫及隔離安排仍然較其他國家嚴格，因此通過將「2023年世界龍舟錦標賽」移師泰國舉辦。

中國香港龍舟總會在貼文中表示，對有關決定感到遺憾，將繼續努力，爭取其他國際賽事主辦機會。

香港01報導，香港兩年前獲選「2023年世界龍舟錦標賽」主辦地，原訂明年8月7至14日在觀塘海濱舉行有關賽事，但是國際龍舟聯合會8月底召開特別執行委員會議，直言香港尚未有對外免檢疫通關路線圖，加上現行到港旅客檢疫及隔離安排，因此將主辦權轉交泰國。

另據商業電台及香港電台報導，香港醫務衞生局局長盧寵茂昨天表示，港府正積極考慮入境檢疫「0+7」方案，即不再需要酒店檢疫，而是全面居家檢疫，目前正檢視不同數據。

報導引述盧寵茂表示，港府的方向是提升與國際接軌，但是不希望在政策上搖擺，放鬆之後又再收緊。（編輯：周慧盈/張淑伶）1110918