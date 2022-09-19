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王冠閎聘體能師加強訓練 盼提升轉身爆發力

2022/9/19 18:40
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（中央社記者黃巧雯台北19日電）「台灣蝶王」王冠閎10月將參加世界盃短道賽事，他今天表示，近期已聘請體能訓練師，加強陸上體能訓練，盼能提升游泳時轉身瞬間爆發力，除了增加速度，也能讓自己游得更輕鬆。

王冠閎今天出席「台灣東洋、中華奧會細胞流感疫苗合作記者會」接受媒體聯訪時，分享接下來國際賽規劃，10月將前往加拿大、德國、美國等地征戰世界盃短道賽事，接下來12月也將參加在澳洲舉行的短道世錦賽。

因應短道賽事，王冠閎每週往返台師大、建中兩地上課、訓練，他表示，近期還找來具有游泳經驗的體能訓練師一對一訓練，量身打造課表，主要是加強陸上體能訓練，將在10月國際賽驗收成果。

王冠閎指出，由於短道賽事中跳水、轉身都是關鍵，之前在國外比賽時，更能感受到與國外選手之間的差異，他希望，能運用每次轉身提升速度，讓自己游起來更輕鬆，「瞬間轉身爆發力，對我現在來講滿重要的」。

王冠閎展開陸上體能訓練已逾一個月，他逐漸感受到成效，他透露，現在推水變得有效率，感覺自己更有力量。（編輯：屈享平）1110919

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