跨聯盟籃球賽打培訓隊 邱子軒不擔心與母隊磨合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）高雄全家海神新秀邱子軒在籃球跨聯盟邀請賽披台灣培訓隊戰袍，面對同期新秀谷毛唯嘉逐漸在台南台鋼獵鷹站穩陣腳，邱子軒今天說，不擔心磨合問題，相信返回母隊後很快就適應。

跨聯盟籃球邀請賽在台北和平籃球館舉行，共12隊參賽，分成A、B組進行單循環賽，取分組前4名晉級8強。

台灣男籃培訓隊這次由歸化球員阿提諾（William Artino）領軍，陣中集結現役UBA大專籃球聯賽球員以及職籃菜鳥，有別於前一次與超級籃球聯賽（SBL）傳統勁旅裕隆納智捷在友誼賽交手輸球，兩隊今天在跨聯盟邀請賽碰頭，培訓隊以90比68大勝。

歸化球員阿提諾（William Artino）繳出19分、5籃板、5抄截，不讓阿提諾專美於前，邱子軒拿下19分、6籃板、4助攻。

台灣男籃培訓隊教頭桑茂森表示，前一戰結束後就與球員們密切溝通，提醒球員在場上應打得更強勢、專注，而球員今天一開賽就做到賽前要求。

能記取前一次交手經驗，從裕隆手中拿下勝利，桑茂森表示，這批培訓隊的球員未來都有可能成為台灣隊正式球員，因此盡快熟悉對手也是他們首要任務。

阿提諾這次帶領培訓隊年輕球員出擊，他特別點名對陣中的邱子軒、江均、高錦瑋印象深刻，邱子軒則認為，和阿提諾打球很舒服，「他很願意防守和進攻」。

邱子軒今年參加台灣職籃T1聯盟選秀會首輪獲得衛冕軍高雄全家海神指名，谷毛唯嘉則在首輪獲得台南台鋼獵鷹青睞，跨聯盟邀請賽期間，邱子軒選擇加入培訓隊，谷毛唯嘉則是留在母隊，兩人都是新賽季新人王熱門人選。

獵鷹今天在谷毛唯嘉單場24分、9助攻領軍下，以97比79擊敗彰化柏力力，谷毛唯嘉至今系列賽3戰場均得分22.3分，已逐漸成為球隊不可或缺的戰力。

儘管海神8月已正式開訓，但邱子軒不擔心與母隊磨合問題，他表示，先前已與球隊練習一個月，只是當時洋將還沒到位，但相信歸隊後很快就能適應。（編輯：陳政偉）1110920