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翁瑋均拿本季首勝率猿勝獅 曾總：對他蠻重要的[影]

2022/9/20 22:55（9/20 23:11 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊20日與統一獅隊交手，桃猿隊先發投手翁瑋均（圖）投5局沒有責失分，率隊以5比3拿勝，拿下個人本季首勝。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月20日
中華職棒樂天桃猿隊20日與統一獅隊交手，桃猿隊先發投手翁瑋均（圖）投5局沒有責失分，率隊以5比3拿勝，拿下個人本季首勝。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月20日
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（中央社記者謝靜雯桃園20日電）中華職棒樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，桃猿隊先發投手翁瑋均投5局沒有責失分，率隊以5比3拿勝，拿下個人本季首勝；桃猿隊總教練曾豪駒表示，這一勝對翁瑋均蠻重要的。

中華職棒樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰統一獅隊，獅隊派出今年選秀第4輪選進具旅外資歷的投手宋文華先發，但宋文華狀況沒有特別好，用60球投3局無失分、提前退場。

今天兩隊前3局都沒有得分，獅隊4局上郭阜林靠著失誤上壘，林岱安敲安推進，靠著野手選擇跑回第1分，陳傑憲選到保送，羅薩適時安打，一棒送回2分、取得3比0領先。

桃猿4局下追分，郭永維靠著失誤一口氣跑上二壘，滾地球推進上三壘，張閔勛安打送回第1分，楊晉豪選到保送，陳晨威安打再添1分，靠著獅隊左外野手守備失誤跑回追平分，成晉三壘打、送回球隊超前分。

桃猿隊5局靠著梁家榮開轟、取得5比3領先，這發全壘打也是梁家榮個人本季第3轟；桃猿隊拿勝，成晉為勝利打點，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊先發投手翁瑋均今天總計用92球投5局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、偏多5次四壞保送，失掉3分都非責失分，拿下個人本季首勝。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，宋文華狀況感覺沒有很好，均速不到140公里，變化球的控制沒有很到位，壞球率偏高，打者第一次對到，攻擊掌握度可能沒有這麼好，到了4局兩隊都因為失誤付出一些代價，但桃猿隊有把握住機會、多添分數。

曾豪駒直言今天這場勝利對翁瑋均蠻重要的，但他的用球數還是太多，投得過於小心，好壞球偏差較多，就沒有辦法拉長局數，希望他下一次出賽用球數可以更精簡。

曾豪駒也表示，目前球隊先發投手輪值足夠，翁瑋均先發間隔天數會拉長，預計今天投完就會讓他先下二軍。（編輯：黃世雅）1110920

影片來源：CPBL 中華職棒
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