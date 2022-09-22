潘武雄引退賽前訪新莊球場 悍將贈露營椅、耳機

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中華職棒統一獅隊野手潘武雄（左）引退賽前最後一次造訪新莊棒球場，富邦悍將22日由隊長林哲瑄（右）代表致意，並送上露營椅和耳機。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月22日

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（中央社記者黃巧雯新北22日電）中華職棒統一獅隊野手潘武雄引退賽前最後一次造訪新莊棒球場，富邦悍將今天由隊長林哲瑄代表致意，並送上露營椅和耳機，希望潘武雄未來可以好好享受退休生活。

41歲的潘武雄2006年展開中職生涯，披上統一獅隊戰袍，歷經17個球季，統一獅10月1日將在主場台南棒球場為潘武雄舉辦引退賽，對手正是富邦悍將。

統一獅今天出戰富邦悍將，也是潘武雄引退賽前最後一次作客新莊棒球場，悍將賽前安排簡短儀式，由林哲瑄擔任代表，並準備印有潘武雄背號55號露營椅和耳機相贈，希望潘武雄引退後無論是釣魚或露營，都能舒適地坐在悍將特製椅子上，耳機則是讓潘武雄玩遊戲或聽音樂都能有更好的享受。

潘武雄當場試坐特製露營椅，一旁的林哲瑄也作勢幫忙按摩。

潘武雄表示，在新莊棒球場出賽不少場次，「其實回憶滿滿，真的要講一個回憶，就是我連6轟的其中一個球場」。

從效力於業餘成棒合庫，到加入獅隊，潘武雄表示，球場硬體設備或場內設施都進步很多，「富邦悍將把球場用得很美」。（編輯：唐聲揚）1110922