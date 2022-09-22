岳政華陳子豪開轟 兄弟力阻桃猿點亮魔術數字

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）中華職棒中信兄弟今天靠著岳政華、陳子豪開轟，率隊以6比2擊敗樂天桃猿，收下5連勝，而桃猿隊連2天力拚點亮下半季封王魔術數字均失敗，苦吞2連敗。

樂天桃猿昨天挑戰點亮下半季封王魔術數字M15失利，被中信兄弟攔下，兩隊今天繼續在桃園棒球場交手。

桃猿隊率先展開攻勢，2局下朱育賢趁著投手失誤站上壘包，楊晉豪、陳晨威隨後連續安打，率隊取得2比0領先。

兄弟隊3局上展開反攻，岳東華保送、洋砲福來喜（Francisco Pena）安打後，岳政華從黃子鵬手中揮出3分打點全壘打，一棒逆轉比分。

兄弟隊第4至6局都有分數進帳，包括陳子豪第4局陽春砲在內，合計再添3分，最終就以6比2勝出，5連勝到手。

兄弟隊陳柏豪投4局被擊出4支安打，掉2分均非責失分，兄弟隊後續展開投手車輪戰，彭識穎、江忠城、李振昌、楊志龍、呂彥青各投1局無失分，由彭識穎拿下勝投。

暫居聯盟「防禦率王」的桃猿隊黃子鵬，此役投6局被敲5安、挨2轟退場，失6分也是個人本季新高，其中有5分責失分，中斷個人9連勝，吞下本季第2敗，本季對兄弟隊依舊1勝難求。（編輯：屈享平）1110922