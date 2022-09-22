悍將擊敗統一獅 曾峻岳後援飆速157公里

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北22日電）中職富邦悍將范米特今天6局失3分與牛棚聯手壓制統一獅打線，加上申皓瑋2分砲，悍將最終以4比3勝出，而悍將守護神曾峻岳後援登板飆速157公里，追平本土投手紀錄。

統一獅近期先發投手輪值中投手姚杰宏、胡智為輪流確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），林子崴睽違3年再度扛起先發重任，今天作客新莊棒場出戰富邦悍將，而悍將則由洋投范米特（Joe Van Meter）捍衛主場。

獅隊首局靠著邱智呈、胡金龍安打，先馳得點，悍將1局下隨即展開反擊，申皓瑋揮出2分砲，率隊以2比1反超。

范米特3局上遭遇亂流，獅隊林靖凱獲得保送後，陳傑憲、邱智呈接連安打，搶下2分，悍將隨即還以顏色，3局下高國麟、辛元旭安打串連，以4比3反超。

獅隊自第3局胡金龍被三振起，連續20名打者未能站上壘包，無力逆轉戰局，悍將最終以1分差險勝。

范米特此役投6局被擊出4支安打、掉3分，另有1次保送、3次三振，悍將後續啟用牛棚勝利方程式，賴智垣、洋投富藍戈（Enderson Franco）各投1局，9局上再由曾峻岳霸氣關門，飆出157公里速球，追平由葉家淇、羅嘉仁、徐若熙和古林睿煬共同保持的本土投手最快球速157公里紀錄。

悍將總教練丘昌榮賽後接受媒體聯訪時表示，范米特前3局的球都被打得比較紮實，所幸及時回穩，而申皓瑋2分砲也有助提升球隊士氣。

丘昌榮表示，近期都有選手適時挺身而出，「打擊連貫方面也做得不錯，希望打線更穩定」，他也肯定牛棚的辛勞，「球員都很努力，希望繼續保持」。

范米特前3局和後3局表現判若兩人，能夠及時回穩，他點出關鍵，「盡量不去回想當時發生結果，中間那些安打就是剛好找到洞穿過去，自己不應該專注在這些事情上，我就相信戴培峰的領導」。

范米特收下本季第6勝，也是個人本季首度連勝，他表示，享受和隊友一起奮鬥的感覺，希望繼續保持好表現。

獅隊投手林子崴前一次先發要追溯至2019年8月30日，今天登板僅投2.2局，失4分有3分責失分，被敲5安，包括1轟，承擔敗投。（編輯：謝雅竹）1110922