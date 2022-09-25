阿提諾跨聯盟籃球賽打新東家攻城獅 培訓隊晉4強

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣男籃培訓隊今天跨聯盟籃球邀請賽在歸化球員阿提諾26分、8籃板領軍下，以95比79擊敗新竹街口攻城獅，晉級4強，而攻城獅正是阿提諾新賽季所效力球隊。

跨聯盟籃球邀請賽今天在台北和平籃球館展開8強淘汰賽，由歸化球員阿提諾（William Artino）所率領的台灣培訓隊出戰台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅，阿提諾上季效力於T1聯盟台南台鋼獵鷹，新賽季則是披上攻城獅戰袍。

從隊友暫時變成對手，阿提諾面對新東家毫不手軟，上半場狂砍22分，不但在禁區逞威，前2節外線也有所斬獲，3投2中。

台灣培訓隊首節以31比17領先，而攻城獅次節找回節奏，靠著曾柏喻次節後段竄起，個人連得6分，力阻分差擴大，上半場結束追成41比53。

培訓隊第3節延續火力，而攻城獅罰球命中率不佳，錯失追分機會；培訓隊第4節一度領先多達29分，攻城獅末段儘管拉出13比0攻勢，但為時已晚，培訓隊最終以16分差帶走勝利，4強門票到手。

培訓隊此役包括阿提諾26分、8籃板在內，共6人得分雙位數，丁冠皓13分、高錦瑋12分、林信寬11分，而劉丞勳與陳冠中各得10分。

丁冠皓表示，教頭桑茂森設定不少戰術，而他除了把握機會外，也製造不少空檔給隊友，聯手搶下勝利，達成原先晉級4強目標，接下來將全力搶勝，希望能拿下冠軍。

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攻城獅在主力高國豪缺陣情況下，陣中仍有5人得分雙位數，包括曾柏喻16分、3助攻，伊波卡15分、9籃板。

P. LEAGUE+聯盟這次派出2隊參加跨聯盟邀請賽，除了新竹街口攻城獅單獨組隊外，PLG RISING STARS隊則找來其他5隊年輕球員參賽，而PLG RISING STARS預賽1勝4敗，排名A組第5，無緣8強，攻城獅今天8強賽輸球後，也確定4強賽將看不到PLG球隊。（編輯：張雅淨）1110925