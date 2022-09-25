楊彬好投、林承飛3安2打點 桃猿擊敗悍將

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）中職樂天桃猿隊今天與富邦悍將交手，桃猿投手楊彬7局失2分、優質先發，林承飛歸隊首戰3安2打點，桃猿終場以8比2拿勝，楊彬連2戰對前東家先發都拿勝投，也獲選單場MVP。

中華職棒樂天桃猿隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，桃猿隊派出投手楊彬先發對前東家悍將隊，楊彬今天賽前2場先發都是優質先發，上一戰17日與悍將交手，先發6局失1分、拿下本季首勝。

楊彬今天首局讓悍將3上3下，2局被敲出2支安打、力守不失分，4局下被申皓瑋、范國宸、高國麟接連敲出安打失掉1分，5局下再被廖柏勳、莊韋恩、王勝偉接連敲出安打再掉1分。

桃猿隊今天前4局受制於悍將先發投手郭俊麟，僅敲出2支安打、沒有拿下分數，5局上邱丹率先敲出安打，2人出局後陳晨威選到四壞保送，楊晉豪安打送回第1分，陳俊秀再選到保送，林泓育適時安打、一棒2分幫助球隊翻轉戰局。

桃猿隊7局靠著陳俊秀、林泓育接連安打，1人出局後朱育賢安打送回第4分，邱丹安打延續攻勢，再靠著高飛犧牲打送回第5分，林承飛補上安打、替球隊多添1分保險分。

桃猿隊9局朱育賢、邱丹接連安打攻占二、三壘，張閔勛高飛犧牲打添分，林承飛敲出個人單場第3安，送回球隊第8分。

楊彬今天總計用93球投7局，雖然被敲出的安打不少、共10支，投出1次三振、無四死球，失掉2分責失分，仍是優質先發，拿下個人本季第2勝，獲選單場最有價值球員。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，楊彬比賽前半段控球不錯，4、5局有狀況，教練團相信他可以度過難關，他也有控制下來。楊彬轉隊到桃猿連3場投出優質先發，曾豪駒表示，投手都會被打，但他都可以適時穩定下來。

桃猿隊野手林承飛回到一軍今天首場出賽先發打擊就有表現，單場3安貢獻2分打點，曾豪駒表示，下去二軍主要是調整一下心情，也感謝二軍教練團的幫忙，今天回來首戰表現不錯，希望他繼續保持。（編輯：張雅淨）1110925