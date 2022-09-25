跨聯盟籃球賽4強出爐 T1聯盟占3隊

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）跨聯盟籃球邀請賽4強組合今天出爐，將由台灣男籃培訓隊明天出戰T1聯盟新北中信特攻，而台南台鋼獵鷹將對決台啤英熊，上演「T1內戰」，爭取冠軍戰門票。

跨聯盟籃球邀請賽在台北和平籃球館舉行，共有12隊參賽，包括超級籃球聯賽（SBL）、台灣職籃P. LEAGUE+、T1等3聯盟與台灣男籃培訓隊，分成2組，取前4晉級8強，今天展開8強賽賽程。

台南台鋼獵鷹今天8強賽以108比86大勝SBL台灣銀行，而台啤英熊則以90比61輕取同屬T1聯盟的桃園雲豹。台鋼獵鷹明天與台啤英熊將在4強賽交手，而台啤英熊自預賽至今6戰全勝，展現問鼎冠軍的決心。

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不過，獵鷹陣中吳宏興今天因肘擊台銀球員頸部以上動作，遭判罰奪權犯規離場，且後續賽事全部禁賽，獵鷹隊明天僅能以11人應戰。

由歸化球員阿提諾（William Artino）領軍的台灣男籃培訓隊今天以95比79擊敗新竹街口攻城獅，率隊闖進4強，而新北中信特攻則以75比66擊退SBL裕隆納智捷，收下另一張4強門票，培訓隊、中信特攻明天將在4強賽碰頭。（編輯：張雅淨）1110925