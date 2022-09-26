2023萬金石馬拉松中午起開放報名 跑友手刀要快

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市政府今天舉辦2023新北市萬金石馬拉松記者會，新北市長侯友宜指出，今天中午12時起開放報名登記，賽事在明年3月19日開跑。明年將爭取國際田徑總會金標籤賽事認證。

侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥今天共同主持賽事報名啟動記者會，宣示2023年萬金石以申請世界田徑總會金標籤認證及國際責任運動標章為目標，將成為亞洲首場綠色認證金標賽事。

侯友宜表示，在熱愛路跑的朋友支持下，萬金石馬拉松將於公元2023年邁向金標賽事，明年是重要關鍵一年，若通過世界田徑總會認證，將是全台唯一的金標籤馬拉松賽事。

2023萬金石馬拉松，他指出，特別規劃以實際行動申請國際責任運動標章，將成為亞洲首場綠色認證賽事。因為新北市自2023年開始推無煤城市，預訂2030年減碳30%，2050年達到淨零碳排目標，以推動永續環境。

他表示，賽事將從今天中午12時開始開始報名，預估將會秒殺，慢一點就沒機會。他也想跑，但不知有沒有機會，因此，他會努力爭取市長連任才有下次參與路跑的機會。

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新北市體育處指出，2023萬金石馬拉松特別邀請曾獲德國iF設計獎的設計師彭冠傑操刀賽事形象視覺，運用組合式視覺做出賽事品牌的大膽突破，並用圖像感中文標語「下一萬步」呈現不斷前行的道路。

體育處表示，「2023新北市萬金石馬拉松」報名登記時間為今天中午12時起至10月31日中午12時止，11月1日下午6時於官網公布抽籤結果，更多相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書（Facebook）粉絲團查詢。（編輯：戴光育）1110926