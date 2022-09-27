陳仕朋連3場優質先發 悍將擊敗桃猿

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中職富邦悍將隊投手陳仕朋27日在樂天桃園球場先發登板，主投7局失1分，率隊以3比2擊敗樂天桃猿隊，賽後並獲選單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月27日

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職富邦悍將隊投手陳仕朋今天投7局失1分、連3場優質先發，范國宸開轟，單場3安2打點，率隊以3比2擊敗樂天桃猿隊。

中華職棒富邦悍將隊今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，悍將派出本土投手陳仕朋先發，陳仕朋前3局被敲出2支安打、沒有失掉分數，4局下2人出局後被朱育賢敲出陽春砲，被及時回穩、沒有擴大失分危機。

陳仕朋今天總計用96球投7局，僅被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出6次三振、2次保送，失掉1分責失分，單場投球局數為本季新高，拿下個人本季第7勝，

悍將今天4局上靠著范國宸陽春砲先馳得點，5局上王勝偉敲安、靠著滾地球上到二壘，申皓瑋安打送回超前分，范國宸安打替球隊多添1分保險分。

桃猿隊8局追分，林承飛、陳晨威接連選到四壞保送，林立敲安攻佔滿壘，郭嚴文代打安打幫助球隊追回1分，悍將後援投手富藍戈穩住陣腳，連飆2次三振，再讓打者敲出游擊方向滾地球出局、沒有多掉分數。

悍將隊野手范國宸今天手感佳，單場4打數敲出3支安打，個人本季第8轟出爐，貢獻2分打點，打擊表現最亮眼。（編輯：屈享平）1110927