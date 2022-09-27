江坤宇2分砲兄弟8連勝 王鏡銘百中繼史上第4人

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中職中信兄弟隊27日在台中洲際球場與統一獅隊交手，兄弟8局靠著江坤宇敲出致勝2分砲，率隊以4比2擊敗獅隊，拿下近期8連勝。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月27日

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職中信兄弟隊今天與統一獅隊交手，兄弟8局靠著江坤宇敲出致勝2分砲，率隊以4比2拿下近期8連勝；獅隊投手王鏡銘達成生涯百中繼、為史上第4人。

中職中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰統一獅隊，獅隊3局上林祖傑率先敲出安打，2人出局後陳傑憲敲出三壘打送回第1分。

兄弟3局下追分，1人出局後岳政華敲出二壘打、江坤宇安打推進，王威晨三壘打，一棒2分幫助球隊超前比數。

獅隊6局再起攻勢，唐肇廷選到四壞保送，2人出局後胡金龍也獲得保送，林子豪適時安打添分，幫助球隊扳平比數。

兄弟隊8局岳政華選到四壞保送，江坤宇開轟、一棒2分幫助球隊超前比數，這發全壘打是江坤宇個人本季第6轟；江坤宇單場3安2打點、敲出關鍵全壘打，獲選單場最有價值球員（MVP）。

江坤宇本季6發全壘打扣除打洋投的2轟，其餘4轟都是打西苑高中畢業的本土投手，他接受主場MVP訪問時表示，「這真的是個誤會，但就讓它繼續發生吧」，也提到可以保持好手感的原因，是把身體的狀況維持好，打擊上面策略、擊球做得更確實。

兄弟先發投手鄭凱文今天總計用89球投6局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、3次四死球，失掉2分責失分，優質先發無關勝敗，近6場出賽都是優質先發；李振昌中繼投1局無失分、拿下個人本季首勝。

獅隊投手王鏡銘今天7局中繼登板，投1局沒被敲出安打，投出1次保送、無失分，拿下個人本季第8次中繼成功，達成中職生涯100次中繼成功里程碑，為繼高建三、陳禹勳、賴鴻誠之後，史上第4人。（編輯：黃世雅）1110927