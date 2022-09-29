T1聯盟第2季賽事 10月29日開打

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（中央社記者龍柏安台北29日電）台灣運彩xT1聯盟今天舉行誓師記者會，宣布第2季例行賽將於10月29日開打，將由衛冕冠軍高雄全家海神，作客新北中信特攻，也替第2季揭開全新序幕。

T1聯盟會長錢薇娟於記者會致詞時表示，在剛結束的跨聯盟籃球交流賽，T1的2支勁旅台灣啤酒英熊與中信特攻會師冠軍賽，帶給了台灣球迷一場精采絕倫的比賽，「台灣最好的本土戰力在T1。」

T1第2季預計將於10月14日起，在新莊體育館進行3天官辦熱身賽，而賽季則於10月29日開打，預計至明年5月27日賽季結束。

本季T1賽事球迷除可透過有線電視ELEVEN Sports、緯來體育台收看比賽，MOD也有愛爾達體育台，以及線上平台Youtube等多元方式，能替喜愛的球隊加油打氣。

今天T1聯盟賽事啟動記者會也公布今年賽季的策略行銷長，由前新聞主播、節目主持人蔡尚樺擔任，她說雖然不是體育人，不過她希望可以發揮自己在演藝圈的影響力，並透過自己所學與人脈，號召更多球迷一起進場。

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蔡尚樺表示，雖然T1元年聯盟未必做到盡善盡美，她們仍會一直朝著Top1的方向努力、前進，她並透露，新的球季她會盡量多進到球場，跟著大家一起熱血、吶喊。

聯盟秘書長張樹人也宣布，今年賽季的口號是「歡迎光臨T1宇宙」，他表示，近年台灣籃壇的發展一飛沖天，每一個聯盟就像是一個小宇宙，他希望能把T1聯盟這個小宇宙做到最好，也希望球迷一起光臨T1聯盟的宇宙。（編輯：張芷瑄）1110929