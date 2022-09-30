特攻簽下大房東 曾文鼎與老戰友李學林再次攜手

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（中央社記者龍柏安台北30日電）T1聯盟新北中信特攻今天宣布與「大房東」曾文鼎簽下3年合約，曾文鼎受訪時強調，他很興奮相隔10多年後，能再次與總教練李逸驊與老戰友李學林聯手。

今年38歲的曾文鼎，過去兩季效力「隔壁棚」P. LEAGUE+台北富邦勇士，今年合約期滿後，轉戰台灣運彩xT1聯盟新北中信特攻。

特攻總教練李逸驊，過去曾是SBL超級籃球聯賽裕隆總教練，當時包括曾文鼎與李學林都是麾下球員，李逸驊在卸下裕隆兵符後於台北市立大學任教。曾文鼎說：「每年CBA球季結束返台，我都會去北市大練球維持體能，和教練也一直都有聯絡。」

曾文鼎策應能力優異，球隊盼仰賴他的智慧與傳球，對此他開玩笑地說：「那就是說我沒辦法打體能球，你要知道，要有助攻的前提，是隊友可以投得進。」

至於加盟特攻的主因，曾文鼎透露，今年特攻外援都鎖定歐洲球員，包括2名克羅埃西亞籍與一個立陶宛籍，就連助理教練都是塞爾維亞籍，這對他而言充滿了吸引力。

曾文鼎承認，歐洲球員和美國洋將的身體素質雖沒得比，但打球觀念很不一樣，「我很希望能從他們身上再學一些新的東西和觀念。」

過去效力勇士時期，球隊陣中也有烏克蘭籍國手塞瑟夫（Ihor Zaytsev），曾文鼎從隊友身上就能看出歐洲球風的不同，「他長得不是最高、跑得也不快、跳得也不高，但他很會找空檔，而且空檔把握度非常高。」（編輯：屈享平）1110930