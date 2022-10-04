經典賽日本熱身賽28人名單 村上宗隆佐佐木朗希領銜

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本棒球國家代表隊日本武士隊為備戰2023年世界棒球經典賽（WBC），將在11月上旬舉行4場熱身賽，武士隊監督今天公布包括強投佐佐木朗希及巨砲村上宗隆在內等28人名單。

日本TBS電視台報導，這28人包括本季敲出56支全壘打創本土球員最佳紀錄、同時改寫日職最年輕打擊三冠王紀錄的養樂多隊巨砲村上宗隆，及4月締造完全比賽的羅德隊投手「令和怪物」佐佐木朗希等人。

公布參加4場熱身賽28人名單的日本武士隊監督栗山英樹說，希望在11月將舉行的4場熱身賽努力打出好成績，為2023年3月舉行的世界棒球經典賽取得勝利預做準備。

4場熱身賽名稱為「2022日本武士隊系列賽」，預定11月5日及6日在東京巨蛋分別對戰日本火腿隊及巨人隊，11月9日及10日在札幌巨蛋對戰澳洲國家隊。

日媒Full-Count報導，28人名單還包括中日隊投手高橋宏斗、巨人隊投手大勢（翁田大勢）等。這次有15人首度入選，超過半數。

28人包括投手13人、捕手3人、內野手6人及外野手6人，完整名單如下：

投手部分：

佐佐木朗希（羅德隊）、森浦大輔（廣島隊）、高橋宏斗（中日隊）、大勢（巨人隊）、宮城大彌（歐力士隊）、伊藤大海（日本火腿隊）、森下暢仁（廣島隊）、戶鄉翔征（巨人隊）、今永昇太（DeNA隊）、山崎颯一郎（歐力士隊）、與座海人（西武隊）、高橋奎二（養樂多隊）及湯淺京己（阪神隊）。

捕手部分：

森友哉（西武隊）、甲斐拓也（軟銀隊）及中村悠平（養樂多隊）。

內野手部分：

山田哲人（養樂多隊）、源田壯亮（西武隊）、牧秀悟（DeNA隊）、岡本和真（巨人隊）、中野拓夢（阪神隊）及村上宗隆（養樂多隊）。

外野手部分；

周東佑京（軟銀隊）、近本光司（阪神隊）、佐藤輝明（阪神隊）、近藤健介（日本火腿隊）、塩見泰隆（養樂多隊）及西川龍馬（廣島隊）。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1111004