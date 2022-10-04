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曾俊欣不敵溫網亞軍 日本網賽首輪止步

2022/10/4 18:59
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（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣網球一哥曾俊欣今天在日本網球公開賽首輪，以3比6、1比6不敵今年溫布頓網賽男單亞軍、世界排名20的澳洲名將基爾喬斯，首輪止步。

今年美國網球公開賽結束後，曾俊欣似乎陷入小低潮，包含美網在內的最近4站，就有2站首輪出局，另外兩站則是次輪淘汰，這次他轉戰日本網球公開賽，沒想到首輪又遭遇難纏的「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）。

現年27歲的基爾喬斯本季迎來大爆發，不僅先在溫網打進男單壓軸冠軍賽，在8月底開打的美國網球公開賽也闖進男單8強，不過他曾在比賽中爆氣摔拍、辱罵主審，甚至還朝球迷吐口水等不良行為，也讓他被外界稱為「壞小子」。

賽前籤表出來後，曾俊欣看到首輪對手是今年溫網亞軍得主基爾喬斯，他並沒有因此感到失望，反倒興致勃勃，受訪時他則透露：「有機會和頂尖的好手較勁，我覺得是一個非常好的機會。」

可惜的是，曾俊欣今天並未演出大驚奇，首盤前4局雙方以2比2扯平，第5局起對手先保再破，一口氣連拿3局超前。

陷入落後的曾俊欣，接下來沒能成功追上、並扭轉頹勢，讓他先以3比6讓出首盤。

曾俊欣在次盤先馳得點，有個好的開始，不過歷經首盤較量，對手也逐漸適應曾俊欣的打法與節奏，接下來基爾喬斯一鼓作氣連拿6局，也讓曾俊欣以1比6棄守，吞敗出局。（編輯：吳協昌）1111004

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