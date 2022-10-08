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朱育賢被反彈球打斷鼻梁戴面罩 笑稱不用隆鼻了

2022/10/8 17:39（10/8 17:51 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊野手朱育賢最近出賽臉上都戴著面罩，朱育賢8日受訪透露，之前練球被反彈球打到、鼻梁骨折，因而戴上面罩防護，需等消腫才能動刀。中央社記者謝靜雯攝 111年10月8日
中華職棒樂天桃猿隊野手朱育賢最近出賽臉上都戴著面罩，朱育賢8日受訪透露，之前練球被反彈球打到、鼻梁骨折，因而戴上面罩防護，需等消腫才能動刀。中央社記者謝靜雯攝 111年10月8日
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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職樂天桃猿隊野手朱育賢這2場出賽臉上都戴上面罩，朱育賢透露，之前練球被反彈球打到鼻梁骨折，為了避免再次撞擊戴上面罩防護，要等消腫才能動刀，也開玩笑說：「不用去隆鼻了」。

中華職棒樂天桃猿隊野手朱育賢5日室內打擊練習時，面對反彈球反應不及，被打中鼻梁，一開始覺得沒有很嚴重，但因一直流血，到醫院檢查後是鼻梁骨折，朱育賢說，目前鼻子內還有一些血塊，但需要等消腫才可以動刀處理，有時候忘記受傷，揉鼻子時才驚覺超級痛。

總教練曾豪駒表示，朱育賢被反彈球打到鼻梁軟骨有骨折情況，也很感謝醫院幫忙趕工，昨天比賽就能戴著合適的面罩上場，避免二次傷害；近期陣中傷兵不少，曾豪駒表示，難免會影響戰力，但也沒辦法預防，還是要專注把該做的事情做好。

朱育賢表示，面罩是照著臉型訂製的，所以可以完全貼合，戴著沒有什麼特別的不同，也不會晃動，近期天氣比較涼爽，不會有太過悶熱的感覺，若再次發生碰撞，也可以讓受力比較平均，不會集中在同一個點上面。（編輯：張芷瑄）1111008

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