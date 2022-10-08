連珍羚吞3指導輸給東奧銅牌 柔道世錦賽16強止步

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣「柔道女王」連珍羚今天在世界柔道錦標賽女子57公斤級16強賽出戰東京奧運銅牌、加拿大選手克林姆凱特，因吞下3支指導，無緣晉級。

連珍羚去年征戰東京奧運失利，今年8月在亞洲柔道錦標賽女子57公斤級摘下銅牌，睽違近1年5個月再度站上頒獎台，這次重返烏茲別克、參加世錦賽，而在「柔道男神」楊勇緯勇奪男子60公斤級銅牌、締造台灣男子選手新紀錄後，今天輪到連珍羚上陣。

世界排名第23的連珍羚生涯10度參加世錦賽，曾在2009年、2017年兩度名列第7最佳，這次第11度參戰，將尋求個人在世錦賽首面獎牌。

連珍羚世錦賽女子57公斤級首輪輪空，32強賽迎戰波蘭女將佩多拉克（Arleta Podolak），雙方曾在2016年里約奧運交手，由連珍羚取勝，這次再度碰頭，連珍羚先以掃腰取得半勝，再以寢技壓制對方獲勝，闖進16強。

連珍羚16強賽遭遇到加拿大選手克林姆凱特（Jessica Klimkait），目前世界排名高居第2，而克林姆凱特去年在世錦賽則搶下金牌，東京奧運則鍍銅。

不過，連珍羚今天在正規時間3分多鐘內就吞下2支指導，在進入黃金得分之前，再因未攻擊完成，而吞下第3支指導，止步16強。

結束世錦賽賽事後，旅日的連珍羚接下來將回到日本，備戰年底在東京登場的大滿貫賽。（編輯：張芷瑄）1111008