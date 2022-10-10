黃宣替悍將開球很融入 自評有勝過江少慶的優勢

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）歌手YELLOW黃宣今天替中職富邦悍將隊開球，用拿手二縫線開出精彩好球，黃宣十分融入角色，由欣賞的投手江少慶擔任開球捕手，黃宣誇身材厚實，「但我有優勢，我的手比他大」。

黃宣受邀替中職富邦悍將隊開球，賽前由欣賞的悍將投手江少慶指導練球，黃宣開出好球，也振奮跪地吶喊，相當搶戲。

黃宣退場後還沉浸在球員角色中，滔滔不絕地說自己很緊張，賽前與教練團做球路溝通，以二縫線為主，把球控制在內外角、引誘打者出棒，很開心可以幫助球隊，自稱功能性球員，戰力需要就會配合。

黃宣是興農牛迷，今天見到偶像鄭兆行，被問起為什麼欣賞江少慶，他又馬上切換角色，「我上到一軍，少慶前輩很積極帶領我適應球隊生活，今天可以投出好球，也是因為他賽前陪我練習。」

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黃宣直誇江少慶身材厚實，但馬上伸出手掌說，「我有驚人的優勢，我的手比他大，可以幫隊友一次撿很多寶特瓶和球」，很開心接到開球邀約，剛好10月15日的個人演唱會也在新莊，可以在新莊開出好球，算是好預兆。

被問起與棒球有沒有什麼特別的關聯，黃宣透露，大9歲的表哥曾效力社會隊強權合作金庫棒球隊，自己小時候對棒球很有興趣，常在住家附近涼亭牆壁上畫好球帶丟球，今天算是完成夢想，他也開玩笑說：「如果我繼續打球，現在可能不是在日本就是在美國。」（編輯：管中維）1111010

中華職棒悍將隊10日在主場新莊棒球場舉辦主題日「拾光機 」 ，邀請藝人YELLOW黃宣（右）擔任開球嘉賓，黃宣開出好球後振臂吶喊，逗得接球捕手江少慶（左）與全場球迷哈哈大笑。中央社記者張新偉攝 111年10月10日

中華職棒富邦悍將隊10日在新莊棒球場舉辦「拾光機」主題日，邀請歌手YELLOW黃宣擔任開球來賓，為比賽開出好球。中央社記者張新偉攝 111年10月10日

中華職棒10日在新莊棒球場進行富邦悍將與味全龍賽事，主場悍將隊舉辦「拾光機」主題日，邀請歌手YELLOW黃宣擔任開球來賓。中央社記者張新偉攝 111年10月10日