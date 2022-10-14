林承飛3安2打點猿勝龍 兄弟封王魔術數字熄滅

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職樂天桃猿隊今天交手味全龍隊，投手曾仁和6局失3分優質先發飆10K，隊友林承飛單場3安2打點，率隊以9比5拿勝；另一場中信兄弟隊敗給富邦悍將隊，下半季封王魔術數字熄滅。

悍將下半季淘汰指數昨天歸零，也確定龍隊全年度戰績排名第3，繼1999年後、睽違23年重返中華職業棒球大聯盟季後賽，重返一軍第2年就實現打進季後賽目標。

龍隊晚間作客樂天桃園棒球場對戰桃猿，2局上靠保送，谷德溫（Brian Goodwin）、劉時豪接連安打先馳得點，再靠短打推進、拿莫．伊漾高飛犧牲打送回第2分。

桃猿2局下追分，朱育賢、林承飛接連敲安，1人出局後邱丹安打送回第1分，嚴宏鈞安打送回追平分，陳晨威安打推進，再靠林立高飛犧牲打送回超前分。

桃猿4局靠保送、盜壘、陳俊秀二壘打多添1分保險分；龍隊5局反攻，2人出局後郭天信安打、吉力吉撈．鞏冠二壘打送回團隊第3分。

桃猿6局下靠廖健富安打送回球隊第5分，朱育賢選到保送，林承飛適時安打、一棒2分幫球隊拉開領先差距；桃猿7局下靠陳俊秀安打添分，龍隊8局上追回2分，8局下桃猿朱育賢率先敲出二壘打、短打推進，梁家榮適時安打送回球隊第9分。

兩隊安打都達雙位數，龍隊團隊敲出10安，桃猿先發9棒全員安打，團隊13支安打，其中林承飛打擊表現最亮眼，獲選單場最有價值球員（MVP）。

曾仁和投6局被敲6支安打，投出1次保送、飆出10次三振，失掉3分責失分，單場10K為中職生涯新高，拿下個人本季第6勝。（編輯：李明宗）1111014