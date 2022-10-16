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陳子豪連7季雙位數全壘打 開轟4打點助兄弟搶勝

2022/10/16 20:56
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職中信兄弟隊今天與統一獅隊交手，兄弟隊野手陳子豪敲出2分砲，個人本季第10轟出爐，單場2安4打點，率隊以6比4拿勝，連7季雙位數全壘打為史上第6人。

中華職棒中信兄弟今天在澄清湖棒球場迎戰統一獅隊，獅隊1局上靠著羅薩二壘打、滾地球、胡金龍安打先馳得點。

兄弟1局下追分，岳政華敲出安打，江坤宇獲得觸身球保送，1人出局後陳子豪三壘打，一棒2分幫助球隊超前比數。

兄弟2局下再靠著潘志芳安打，1人出局後黃韋盛選到四壞保送，2人出局後江坤宇敲出三壘打，替球隊多添2分保險分。

獅隊3局上羅薩二壘打、胡金龍補上安打追回1分，5局再靠著林安可二壘打、胡金龍開轟，2分砲幫助球隊4比4扳平比數。

兄弟7局下再起攻勢，江坤宇選到四壞保送、王威晨短打推進，陳子豪開轟，2分砲幫助球隊要回領先；陳子豪單場2安4打點，拿下單場MVP。

兄弟隊投手德保拉今天總計用107球先發投7局，被敲出8支安打，投出6次三振、沒有四死球，失掉4分責失分，拿下個人本季第13勝。（編輯：張芷瑄）1111016

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