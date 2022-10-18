李晨薰被3A資歷打者敲安失分 U23飆最速154公里

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（中央社記者謝靜雯台中18日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天與委內瑞拉交手，派出火球男李晨薰先發，李晨薰投2局飆速154公里，面對有小聯盟3A資歷打者被敲安失1分，但現場球探認為，李晨薰狀況沒有不好。

U23世界盃棒球賽台灣隊今天預賽最後一戰在洲際棒球場與委內瑞拉交手，先發投手李晨薰面對首名打者被敲出安打，但力守不失分。

李晨薰2局2人出局後接連被敲3支安打失掉1分，但沒有擴大失分危機，今天總計投2局被敲4支安打，投出2次三振、失掉1分責失分、無關勝敗，台灣隊延長賽8局以4比3拿勝。

李晨薰今天1局投出生涯最快球速154公里，速度發揮地不錯，場邊球探透露，李晨薰今天直球速度、控球都不錯，狀況其實不差，可能配球上有被抓到，2局才會被敲比較多安打。

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委內瑞拉先發打線具有美職小聯盟資歷的球員不少，先發捕手加爾西亞（David Garcia）最高層級到小聯盟2A，打出李晨薰安打、讓他失掉1分的9棒打者伊茲圖瑞斯（Cesar Izturis Jr.）今年還有在小聯盟3A出賽。

李晨薰表示今天沒有投很多直球，測試比較多的變化球，投得比較小心，知道對方很多球員都有小聯盟資歷，稍微失投就會被打到，如果之後如願旅外也會遇到類似的打者，一開始投得有點綁手綁腳的，「也知道自己還有很多進步的空間」。（編輯：李亨山）1111018