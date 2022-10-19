妻抗癌成功 PLG富邦勇士洋將強森奮戰有動力

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+富邦勇士新賽季簽下來自美國的強森（Chris Johnson），他在熱身賽大秀灌籃美技，證明37歲依舊能維持一定身手，強森19日透露，這與太太抗癌成功有關，給予他動力。（富邦勇士提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月19日

（中央社記者黃巧雯台北19日電）P. LEAGUE+富邦勇士新賽季找來洋將強森助陣，他在熱身賽大秀灌籃美技，證明37歲依舊能維持一定身手，強森今天透露，這與太太抗癌成功有關，給予他動力，戰勝生活中挑戰。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+富邦勇士新賽季簽下來自美國的強森（Chris Johnson），身高211公分，主打前鋒及中鋒，且擁有美國職籃NBA資歷，過去在效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）浙江廣廈猛獅時，還曾與「野獸」林志傑當過隊友。

富邦勇士總教練許晉哲今天出席媒體日接受聯訪表示，洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）、洋將辛特力（Michael Singletary）過去與球隊配合2季，這次找來與塞瑟夫不同類型的洋將強森，或許能帶來不同化學效應、甚至能為球隊加分。

從原本擔心強森身材單薄，但經過幾次練球，許晉哲也發現強森另一面的優點，他說：「強森很願意跟大家跑，很願意做球隊過去沒有的空中接力，現在球隊跟他之間默契越來越好，當時他來，我不知道他有這樣的能力，但真正能傳出這樣的球的球員沒幾個，大家發現他這麼能跳，大家就一直丟（給他）。」

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強森熱身賽曾多次扣籃讓球迷印象深刻，而37歲的他，還能有如此爆發力，他透露與太太有關，「她在我生涯很多階段，給我不少支持和動力，尤其是當我鬆懈的時候，她會叮嚀我，現在回首，很感謝她給我這些提醒，造就我現在有這樣的表現」。

此外，強森熱身賽期間腳上穿著一雙粉色球鞋，也寫下太太對他的期許，他分享這段背後的故事，「因為太太是乳癌倖存者，在戰勝了癌症後，也提醒我自己要戰勝生活中的挑戰，這讓我支撐到現在」。（編輯：張芷瑄）1111019